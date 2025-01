Liberoquotidiano.it - Sinner squalificato? "Non giocherei così, punto". Le parole che fanno calare il gelo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nonostante la vittoria a Melbourne e l'ennesimo torneo dominato dall'inizio alla fine, per Jannikpende ancora sulla testa la spada di Damocle del ricorso della Wada per il caso Clostebol, sul quale si esprimerà soltanto ad aprile il TAS di Losanna. Il campione altoatesino ha risposto per le rime a chi insinua ancora che le sue vittorie siano macchiate: “Continuo a giocare, perché ho le idee chiare su cosa è successo. Se sapessi di essere colpevole, non. Per ora voglio godermi solo questo momento. Roland Garros e Wimbledon? Ci penso sempre. Devi essere un giocatore completo, non solo su una superficie. L'anno scorso non è andata male su terra e erba. Posso fare meglio, sicuramente"., poi, torna sul match vinto con Zverev: "È stata una prestazione incredibile da parte mia, mi sento come se avessi servito molto bene fin dall'inizio della partita.