Simonetta Avalle morta a 74 anni, icona del volley femminile

Lutto nel mondo della pallavolo italiana. E’all’età di 74, una delle più grandi figure simbolo delitaliano, il cui contributo ha segnato la storia della pallavolo. E’ una delle figure più importanti delromano e nazionale. Lo comunica la Fipav Lazio in un nota nella quale “si stringe attorno al fratello Gie a tutta la famiglia in questo momento di dolore, porgendo le più sentite condoglianze.resterà sempre nel cuore di tutti noi, un esempio indelebile di passione, talento e amore per la pallavolo”.Gli exploit alla guida di Romaha legato gran parte della sua carriera a Roma, conducendo la squadra della capitale nella massima serie e poi alla vittoria della Coppa Cev. Conclusa la parentesi romana,ha allenato anche a Reggio Calabria, Napoli, Firenze, Vicenza e Arzano.