Quifinanza.it - Ryanair sempre più ricca grazie ai prezzi più alti, utili a 149 milioni di euro

Leggi su Quifinanza.it

La compagnia aerea low costcresce ancora, registrando con un utile nel terzo trimestre, concluso a dicembre, pari a 149di, in netto aumento rispetto ai 15dello stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, è stata costretta a rivedere al ribasso le previsioni sul numero di passeggeri trasportati a causa dei ritardi nella consegna dei nuovi aerei da parte di Boeing.In aumento gliIl risultato è stato trainato dal traffico passeggeri, aumentato del 9% a 45, e dall’incremento delle tariffe medie superiore alle aspettative, pari all’1%, rispetto al calo del 7% registrato nel trimestre precedente, ha spiegato il Cfo Neil Sorahan. I dati sono un netto miglioramento rispetto al secondo trimestre.Gli analisti di Citi sottolineano che l’utile netto include due elementi non ricorrenti: da un lato, un compenso (di entità non specificata) riconosciuto per i ritardi nelle consegne degli aerei durante il trimestre; dall’altro, l’impatto negativo dei costi legali in Spagna, pari a 108di, secondo quanto riportato dal governo spagnolo.