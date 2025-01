Notizie.com - Pronto soccorso intasati per picco influenza, Pregliasco: “Quando è necessario andare all’ospedale”

sonoa causa deld’in un periodo dell’anno in cui casi aumentano in maniera esponenziale.Maè davverorecarsi in ospedale in caso di contrazione del virus? Le linee guida degli esperti sono chiari.per(Notizie.com)Il professore Fabrizio Ernesto, virologo e direttore sanitario dell’IRCCS Ospedale Galeazzi, ha parlato a Notizie.com specificando alcuni particolari proprio sul ricovero in caso di contrazione dell’in questo inverno 2025. Non sempre, infatti, èrecarsi, anzi la maggior parte delle volte si rischia di intasare icol rischio di togliere forze per persone che sono in vera emergenza.Lo specialista spiega: “Recatevi insoloci sono difficoltà oggettive respiratorie, con fiato corto, una frequenza cardiaca molto elevata, febbre elevata che non si riesce ad abbassare e in particolare in soggetti più fragili.