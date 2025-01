Pagelle Venezia-Verona 1-1 | Tchatchoua un treno Zerbin bene all’esordio

Leggi su Sportface.it

Finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza al ‘Penzo’ tra. Alla rete dell’esordiente, rispondein una partita equilibrata che non accontenta né Eusebio Di Francesco né Paolo Zanetti. Ilresta al penultimo posto con 16 punti, mentre l’Hellas aggancia Parma e Lecce a quota 20. Al 28? c’è l’1-0: Dopo il tiro ribattuto di Pohjanpalo dalla difesa veronese,piomba sul pallone vagante in area e lo deposita in rete nel giorno della sua prima presenza col. Il pareggio arriva al 76?: Mosquera cross al centro, Sarr calcia in precario equilibrio ma a ribadire in rete èStankovic 6Non ha colpe sul golCandé 5Troppo morbido nella gestione di Mosquera prima del cross che ha portato al golIdzes 5.5Anche lui non esente da colpe sul golHaps 5.