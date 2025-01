Lettera43.it - Oscar 2025: i film che hanno ricevuto più nomination

Domenica 2 marzo, nella notte italiana a cavallo con il lunedì successivo, si scoprirà chi sarà l’erede di Oppenheimer ai premi. Il Dolby Theatre di Los Angeles, infatti, ospiterà la 97esima edizione dei massimi riconoscimenti internazionali per il cinema, assegnati dall’Academy statunitense. Alla conduzione ci sarà Conan O’Brien, al suo debutto nella cerimonia dopo il biennio di Jimmy Kimmel. Grande favorito della vigilia è Emilia Pérez, già vincitore del Golden Globe come miglior commedia, del regista francese Jacques Audiard, che haben 13: un record storico per uninternazionale e una in meno del primato assoluto di Titanic e La La Land. Poco più staccati ci sono invece Wicked, tratto dall’omonima opera di Broadway, e The Brutalist con 10, che ai Golden Globes si è portato a casa il premio per il miglior drama.