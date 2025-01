Calciomercato.it - Milan, svolta per Gimenez: “Giornata chiave, è pronto per i rossoneri”

Leggi su Calciomercato.it

Il club rossonero continua a pensare all’attaccante della Nazionale messicana. Oggi può essere un giorno importante per il suo acquistoSantiago Giménez è il colpo che ilè intenzionato a mettere a segno in questa sessione di calciomercato. Sergio Conceicao aspetta rinforzi e il centravanti della Nazionale messicana è il nome in cima alla lista dei desideri., nuovi contatti: “, èper i” (LaPresse) – Calciomercato.itIl club rossonero è cosìa migliorare l’ultima offerta, presentata nei giorni scorsi, per avvicinarsi alla richiesta di 40 milioni di euro. Il prezzo con cui il Feyenoord vorrebbe vendere il giocatore. Ilsi fa forte della volontà del centravanti di vestire il rossonero per battere le resistenze degli olandesi, poco propensi a cederlo a gennaio.