Bergamonews.it - Memoria, da Primo Levi ad Anna Frank: le poesie per non dimenticare

Il dramma delle deportazioni naziste e l’orrore della Shoah hanno ispirato diverse. Alcuni autori, come, hanno vissuto in prima persona quella pagina di storia, mentre altri hanno scritto componimenti per trasmetterne il significato e far sì che non si dimentichi quanto è accaduto.Ecco una selezione di cinque fra gli scritti più intensi.– Se questo è un uomoVoi che vivete sicuriNelle vostre tiepide case,voi che trovate tornando a seraIl cibo caldo e visi amici:Considerate se questo è un uomoChe lavora nel fangoChe non conosce paceChe lotta per un pezzo di paneChe muore per un sì o per un no.Considerate se questa è una donna,Senza capelli e senza nomeSenza più forza di ricordareVuoti gli occhi e freddo il gremboCome una rana d’inverno.Meditate che questo è stato:Vi comando queste parole.