Magrini | Ho visto spirito di sacrificio Possiamo crescere ancora Io ci credo

"Una bella partita? Diciamo che lo è stata sotto l’aspetto del risultato": un’analisi schietta quella del tecnico bianconero, Lamberto(nella foto). "La squadra ci ha messodi– spiega il mister –, dimostrando di aver ritrovato compattezza: non subiamo gol da quattro giornate. Forse ci siamo abbassati un pizzico più del dovuto, ma Achy aveva preso una botta, Cavallari non era al top e ho scelto di inserire Biancon che, con la sua struttura, poteva dare una mano anche sulle palle inattive. Ma con un centrocampo che fa un buon lavoro di filtro e con attenzione puoi anche permettertelo. In generale li abbiamo contenuti abbastanza bene". Si è arrabbiato tanto,, per il rigore non concesso. "E’ l’ennesimo che ci viene negato – sospira –, dalla panchina mi è apparso netto.