Zonawrestling.net - La volontà di Omos “ignorata”, la NOAH rende vacanti i GHC Tag Team Championship

Leggi su Zonawrestling.net

La decisione della federazioneLa Pro Wrestlingha dichiaratoi GHC Tag, non riconoscendo il trasferimento del titolo effettuato daal suo compagno di stable Daga.Il breve regno titolatoe Jack Morris avevano conquistato i titoli lo scorso 1° gennaio, sconfiggendo Naomichi Marufuji e Takashi Sugiura. La coppia aveva difeso con successo le cinture contro Galeno e Kaito Kiyomiya all’evento Sunny Voyage.L’annuncio del ritorno in WWECome riportato nei giorni scorsi,aveva annunciato durante l’ultimo show dellaa Osaka il suo ritorno in WWE, cedendo la sua parte dei titoli di coppia a Daga, membro del2000X. Una decisione che ora la federazione giapponese ha scelto di non riconoscere,ndoi titoli.