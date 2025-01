Karim Benzema si sposta di un gol dietro Ronaldo – ma subisce uno shock in Damac contro Al Ittihad

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-27 19:09:00 Il web non parla d’altro:Il 15esimo gol stagionale diin tutte le competizioni si è rivelato solo una consolazione poiché lunedì Al-ha subito una seconda sconfitta stagionale a sorpresa anella Pro League saudita.Il vincitore del Pallone d’Oro 2022ha trovato lo spazio per colpire di testa con enfasi sul cross dalla destra di Abdulrahman Al Obud nei minuti di recupero del primo tempo, portando la sua squadra in parità dopo che Georges-Kevin Nkoudou aveva aperto le marcature dalla distanza al 17?.L’ex esterno di Besiktas, Tottenham, Marsiglia e Nantes Nkoudou ha segnato ancora dalla lunga distanza al 94?, suggellando il successo per 2-1 della squadra che aveva iniziato il pomeriggio quattro punti sopra la zona retrocessione e con otto sconfitte nelle prime 16 partite di campionato .