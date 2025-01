Israele l’angoscia per gli ostaggi dimenticati Parla la sorella di Omri Miran | Noi parenti dei rapiti ora siamo una famiglia

Leggi su Open.online

Anche tra gliisraeliani a Gaza ci sono sommersi e salvati. Da 8 giorni, con l’entrata in vigore del cessate il fuoco, Hamas ha cominciato a rilasciare alcuni deioltre 15 mesi fa. Prima donne, anziani e bambini, prevede l’accordo siglato. Per ora si sono viste le donne: sette, tutte giovani, civili o militari. Ma nelle scorse ore è arrivata la prima doccia fredda per iri e perintero: non tutti i 33che saranno rilasciati nella prima fase dell’intesa – dura 42 giorni – sono in vita. Una parte di essi, probabilmente 8, sono morti: a essere riconsegnati saranno i loro corpi. Hamas lo ha fatto sapere in via ufficiale a, confermando le previsioni dell’intelligence. Sullo sfondo resta poi la gigantesca incognita sul destino delle altre decine diche non fanno parte di questa prima lista.