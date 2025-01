Spazionapoli.it - Infortunio Olivera: quando è previsto il ritorno in campo

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Napoli – Arrivano novità sulle condizioni di Mathias, finito ko perprima della sfida contro la Juventus: c’è la stima sui tempi di recupero.La vittoria del Napoli contro la Juventus è soltanto una dimostrazione ulteriore di una squadra che nelle ultimissime uscite è apparsa in grande crescita. D’altronde, battere consecutivamente l’Atalanta e la squadra bianconera è sinonimo di grande forza e consapevolezza tra gli uomini allenati da Antonio Conte, che ora mettono nel mirino la prossima sfida del campionato di Serie A contro la Roma.Anche contro i giallorossi, sarà assente Mathias: il terzino uruguaiano, infortunatosi pochi giorni prima della sfida contro la compagine guidata da Thiago Motta, sarà out per diverso tempo a causa di una lesione distrattiva al muscolo soleo della gamba sinistra.