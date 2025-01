Lanotiziagiornale.it - Inchiesta Beic, la procura chiede gli arresti domiciliari per i due archistar Stefano Boeri e Cino Zucchi

“Sono sorpreso e molto turbato. Attendo con fiducia l’incontro con il Giudice per le indagini preliminari, allo scopo di poter finalmente chiarire la mia posizione”. A parlare è l’architetto, presidente anche di Triennale Milano, per il quale ladi Milano ha chiesto gliassieme all’. Entrambi, infatti sono indagati per il reato di turbativa d’asta, nell’per la realizzazione della, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura che dovrebbe sorgere entro il 2026 nella zona centrale di Porta Vittoria, a Milano.Il 4 febbraio l’interrogatorio preventivo diLa richiesta, che riguarda anche l’architetto allievo di, Pier Paolo Tamburelli (perquisito oggi) è stata notificata ai legali per l’interrogatorio preventivo che si terrà il 4 febbraio davanti al gip, che dovrà valutarla, in base alla recente riforma Nordio.