Lanazione.it - In onore di Marco Masi. Blindato il secondo posto

Leggi su Lanazione.it

Bella vittoria per i Dragons contro Sancat Firenze e grande commozione di tutti i presenti alle Toscanini nel ricordo di, la cui memoria è stata onorata al meglio dai giocatori pratesi. Prima del match momenti toccanti, con il minuto di raccoglimento ePinelli che ha collocato una maglia Dragons nella sedia a bordo campo di solito occupata dall’ex dirigente e giocatore appena scomparso (i funerali saranno celebrati oggi alle 10 alla chiesa della Resurrezione). Poi la partita che per la squadra di coach Pinelli è stata tutta in discesa: finale 92-86 (57-40 a metà gara) econservato nella classifica di serie C maschile. Il tabellino dei Dragons: Manfredini 30, Marini 2, Banchelli, Magni 10, Staino 3, Berni 7, Rosati, Salvadori 9, Pacini 2, Iardella 16, Settesoldi, Bruni 13.