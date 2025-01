Abruzzo24ore.tv - Imprenditore fuma marijuana per strada e rivendica: ‘Fa bene alla salute’

Pescara - Unagricolo di 57 anni è stato arrestato per detenzione didopo un controllo dei carabinieri che ha portato al sequestro di mezzo chilo di droga. Unagricolo di 57 anni originario di Spoltore è finito nei guai dopo un incontro casuale con i carabinieri nel centro della cittadina. L’uomo, fermato mentre passeggiava eva una sigaretta artigianale contenente, ha suscitato il sospetto delle forze dell'ordine. A seguito di una perquisizione, i militari hanno trovato 500 grammi dipresso la sua abitazione. Durante l’interrogatorio, l’uomo non ha mostrato particolare preoccupazione per la scoperta e hato la proprietà della sostanza stupefacente, commentando in modo provocatorio che la pianta "fasalute". La risata del 57enne non è bastata a evitare l’imminente denuncia.