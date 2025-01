Lanazione.it - Il parquet del PalaMariotti non è più un fortino

CESTISTICA SPEZZINA55VIRTUS ACADEMY BENEVENTO63(d1ts) (17-8, 31-21, 39-33, 48-48) LA SPEZIA: Mbaye 1, Templari ne, Moretti 15, Missanelli 1, Diakhoumpa 19, Candelori, Guzzoni 11, Guerrieri 8, Ratti, Varone, Murgese ne. All. Corsolini. BENEVENTO: Lombardi 10, Landi, Franceschini 2, Chiapperino 6, Rubortone ne, Lafranceschina ne, Toffolo ne, Chiovato 28, Castagna 6, Gkompetzisvili 11. All. Musco. Arbitri: Stefano Pulina di Rivoli (To) e Lorenzo D’Errico di Grugliasco (To) LA SPEZIA - Terza sconfitta casalinga consecutiva per la Cestistica, che viene superata 55-63 da Benevento, al suo primo successo in campionato, dopo un overtime. Le bianconere sono state avanti anche di 19 lunghezze e hanno espresso un’ottima fase difensiva, ma non è stato sufficiente per riuscire a portare a casa la vittoria.