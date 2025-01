Calciomercato.it - Il Milan è una polveriera: attacco frontale a Conceicao | ESCLUSIVO

Dai rossoneri ai movimenti delin questi ultimi giorni della sessione di riparazione. Il focus a Ti Amo Calciomercato.it, programma in onda sul nostro canale YoutubeTantonel programma ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda sul nostro canale YouTube. I rossoneri sono tra i protagonisti di questi ultimi giorni di mercato invernale, vedi il tentativo per Gimenez, ma anche sempre alle prese con enormi problemi Interni.Ilè una(LaPresse) – Calciomercato.itperde la testaNon si sbaglia nel definire iluna, conche ha letteralmente perso la testa ieri al termine della gara col Parma vinta in rimonta.Hanno fatto il giro del mondo le immagini del portoghese che, su tutte le furie e dopo il triplice fischio, va a caccia di Calabria che aveva mal digerito la sostituzione.