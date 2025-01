Il Bisonte Firenze esonera l’allenatore Bendandi | squadra al vice Chiavegatti

Leggi su Corrieretoscano.it

– Cambio in panchina, per dare la scossa all’ambiente. Ildi serie A1 femminile ha sollevato dall’incarico di allenatore della primaSimone.“La società – si legge nel comunicato ufficiale – ringrazia coachper il lavoro svolto in questi sei mesi da tecnico delle bisontine e gli augura le migliori fortune dal punto di vista umano e professionale. Contestualmente il club comunica di aver affidato la guida della primaal secondo allenatore Federico, che sarà affiancato da Carlo Maria Mitti e da Lorenzo Librio, anch’essi già componenti dello staff tecnico de Il”.Fatale alil ko nella sfida cruciale per la salvezza contro Cuneo, persa al tie break.