Anticipazionitv.it - Giovanna Civitillo in ospedale dopo un brutto incidente: condizioni e critiche inaspettate

Leggi su Anticipazionitv.it

, moglie di Amadeus, ha condiviso con i suoi follower la notizia di unche l’ha portata al pronto soccorso. La showgirl ha pubblicato una foto su Instagram mostrando le sue, suscitando grande preoccupazione tra amici e fan. Tuttavia, non sono mancate leda parte di alcuni utenti che l’hanno accusata nonostante il delicato momento vissuto.spiazza sui socialilha rivelato di aver avuto unche l’ha costretta a recarsi d’urgenza in. Ha dichiarato: “Mi sarebbe potuta andare molto peggio.” La showgirl ha pubblicato una foto con il braccio fasciato, una flebo e un’escoriazione sul mento, ringraziando lo staff medico per le cure ricevute.Le cure dial Policlinico di Milanol’è stata assistita dal personale sanitario del Policlinico di Milano.