Fassone a Stile TV | Napoli e Inter hanno qualcosa in più della Juventus Su De Laurentiis…

: Il presidente da persona intelligente, prendendo uno come lui ha fatto delle scelte. Credo che sia molto presente, nonostante non si veda più tanto, De Laurentiis è una figura imprescindibile perché dà soliditàATV nel corsotrasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma èvenuto Marco, dirigente sportivo. Queste le sue parole:“in piùperché sono molto collaudate dal punto di vista societario.alle spalle degli 11 e dell’allenatore, una società che funziona e che è rimasta molto solida. Lainvece, manca ancora in questo, è in una fase di ristrutturazione, questa Juve somiglia alla mia, quella del dopo Calciopoli. Quindi,sono un po’ davanti, anche se a me piace molto l’Atalanta e spero che prima o poi arrivi al successo non solo in Italia, ma anche in Europa.