Game-experience.it - Eternal Strands, la recensione: una piacevole sorpresa di inizio anno

Affrontare il mercato videoludico attuale non deve essere facile. Ogni settimana gli scaffali virtuali degli store online si riempiono di giochi che scorrono come un fiume in piena nelle librerie dei giocatori. Questa bulimia videoludica non è di certo un fattore positivo tanto per il palato dei videogiocatori, che si abitua a una alimentazione fast food, quanto per le case di sviluppo, che si ritrovano a dover produrre giochi senza magari avere il tempo di declinare le idee nelle forme migliori. Yellow Brick Games prova ad evitare di essere fagocitata nel marasma delle uscite, grazie a piccoli passi compiuti saldamente in direzioni precise, senza effettuare coreografie da capogiro e senza pensare di dover stravolgere il mercato. Siamo pronti dunque a raccontarvi tutto ciò nelladi