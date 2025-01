Ilrestodelcarlino.it - "Eni-Versalis, siamo preoccupati"

Il Partito Democratico del Circolo nord cittadino, "esprime forte preoccupazione" per il futuro del petrolchimico e "denuncia la strategia di dismissione avviata da Eni-". Così una nota dei componenti Dem i quali aggiungono subito: "La chiusura dei cracking di Brindisi e Priolo non è una transizione ecologica, ma lo smantellamento della chimica di base italiana, con gravi ricadute su lavoro, economia e competitività. Secondo Filctem-Cgil, migliaia di posti di lavoro sono a rischio, tra diretti e indotto. Ferrara, Mantova e Ravenna potrebbero essere le prossime vittime di un piano industriale che antepone il profitto alla produzione nazionale". La segretaria Elly Schlein, in visita a Marghera, ha incontrato lavoratori e sindacati. "Non posaccettare – le sue parole – lo smantellamento della chimica di base senza alternative concrete.