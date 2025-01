Eleonora Giorgi il figlio Andrea Rizzoli | Le resta poco tempo ci siamo goduti ogni istante

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –ormai dasta lottando contro un tumore al pancreas. Ilnel suo libro ‘Non ci sono buone notizie’ ha parlato della malattia della mamma, della diagnosi della malattia e del “cheda vivere insieme”.die Angelo(scomparso nel 2013), ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ripercorre i ricordi dell’infanzia e i momenti passati insieme ai due genitori, in particolare a quelli con mamma. “Faremo il necessario affinché ilche lesia piacevole, ma non posfare nulla per allungarlo. Cicon una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno”, cosìcommenta le condizioni di salute della mamma