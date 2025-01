Bergamonews.it - Disturbo da gioco d’azzardo, a Seriate incontro sul ruolo dei fattori ambientali

. Venerdì 31 gennaio alle 8.45 alla biblioteca civica disi terrà undal titolo “Prevenzione ambientale eda”. Una ricerca – intervento sul suldeie del personale delle sale slot.Tra le forme più utilizzate diin Italia ci sono gli apparecchi da. Nelle sale slot, come in tutti i contesti di, il personale entra in contatto con giocatori che manifestano dei comportamenti di minore o maggiore rischio. Precedenti ricerche riportano che questi professionisti siano in grado di identificare i giocatori maggiormente problematici, ma che facciano fatica a interagire con loro e quindi a intervenire. Se in altri Paesi il personale delle sale slot è chiamato a ricoprire unprotettivo nei confronti dei giocatori, agendo per prevenire situazioni di problematicità, in Italia questa visione non è molto diffusa.