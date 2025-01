Ilgiorno.it - Como, medaglia d'onore al Carabiniere Reale Pietro De Simone. Era stato deportato a Essen

, 27 gennaio 2025 – È stata concessa questa mattina dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite della Prefettura di, lad’alDe, nato a Santa Severina, provincia di Crotone, il 20 giugno 1914 e deceduto il 19 giugno 2011. A ritirare l’onorificenza èil nipote, anche lui, il Brigadiere Pasquale De, in servizio alla Stazione di. Èproprio quest’ultimo a mettere in evidenzia la storia del nonno, dopo una minuziosa ricerca condotta presso diversi Archivi die il Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri. Arruolato nel 1935 a 21 anni, proseguì la sua carriera militare nel corpo dei Carabinieri Reali partecipando alla Seconda Guerra Mondiale. Catturato a Bormes Les Mimosas l’8 settembre 1943, vennein Germania presso il campo di concentramento die costretto al lavoro coatto in una miniera di carbone di proprietà della Krupp.