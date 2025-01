Cinemaserietv.it - Aqua Moses da Vespa: la sua versione dei fatti sulla neonata rapita a Cosenza

Leggi su Cinemaserietv.it

è intervenuto nella trasmissione Cinque Minuti di Bruno, in onda stasera, su Rai 1 e ha spiegato, non senza difficoltà, la suadeisu sua moglie Rosa, accusata di aver rapito una, la piccola Sofia Cavoto, a, dalla clinica del Sacro Cuore, in cui era ricoverata con sua madre Valeria. L’uomo di origine senegalese ha spiegato che sapeva che sua moglie aspettasse un bambino e ad agosto, di ritorno da un viaggio, ha notato che la pancia era cresciuta.ha anche sottolineato che “ha fatto tutto lei”, in riferimento a sua moglie.L’uomo, che sui media viene chiamato anche Omogo Chiedebereha dichiarato:“È una situazione troppo difficile. Ho sempre creduto a mia moglie, stiamo insieme da 13 anni. A maggio mi ha detto che era incinta.