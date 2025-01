Oasport.it - AlUla Tour 2025: arrivano anche le salite nella corsa saudita. Attesa per Pidcock e i velocisti

Si corre in tre continenti diversi in questo inizio di stagione per il ciclismo su strada al maschile. In Australia è scattato il World, c’è spazioper le corse spagnole che fanno da antipasto a ciò che sarà in primavera, ma nel frattempo scattal’in Arabia.PERCORSONovità nel percorso di questa stagione, inseritauna seconda tappa molto dura che prevede la scalata alla Bir Jaydah Mountain Wirkah: breve, ma durissima, con 2,9 chilometri al 9,2%.Tappa 1 (28/01): Al Manshiyah Train Station – Al Manshiyah Train Station (142.7 km)Tappa 2 (29/01):Old Town – Bir Jaydah Mountain Wirkah (157.7 km)Tappa 3 (30/01): Hegra – Tayma Fort (180.6 km)Tappa 4 (31/01): Maraya – Skyviews of Harrat Uwayrid (140.9 km)Tappa 5 (01/02):Camel Cup track >Camel Cup track (169.