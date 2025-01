Spettacolo.periodicodaily.com - THE ELEPHANT, L’uscita del Nuovo Album “These Shields Will Not Protect Us”

La band pesarese Theannuncianodel loroNotUs”, un’opera che presenta nove tracce dedicate a racconti introspettivi e oscuri, caratterizzati da sonorità desertiche, desolanti e opprimenti. IlOscuro e Ipnotico della Band The, “NotUs”La band pesarese Theè pronta a far sentire la propria presenza condelNotUs”. Questo lavoro segna una nuova evoluzione del gruppo, che ha scelto di esplorare sonorità cupe e desolate, spaziando tra stoner rock, blues e sludge. Unche racchiude nove tracce caratterizzate da atmosfere ipnotiche e coinvolgenti, perfette per chi ama il lato oscuro e riflessivo della musica. Ogni brano racconta storie introspettive e oscure, immerso in un paesaggio sonoro che evoca sensazioni di desolazione e intensità emotiva.