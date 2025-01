Anteprima24.it - Tentano il furto in una farmacia ma poi scappano

Tempo di lettura: < 1 minutoForzano l’ingresso di una, ad Arzano (Napoli) e provano anche a prendere la cassa automatica ma poi fuggono.La scorsa notte sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria ad intervenire in via Pecchia 104. Poco prima ignoti avevano forzato la saracinesca di ingresso dellaper poi introdursi all’interno. I malviventi hanno tentato di prendere la cassa automatica ma poi sono fuggiti. Indagini in corso da parte dei carabinieri.L'articoloilin unama poiproviene da Anteprima24.it.