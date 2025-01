Thesocialpost.it - Sinner risponde alle accuse sulla finale: “Non è come dicono…”

Leggi su Thesocialpost.it

Melbourne, 26 gennaio 2025 – Jannik, dopo aver vinto ladegli Australian Open 2025 contro Alex Zverev, si è trovato ancora una volta al centro delle domande sul suo coinvolgimento nel caso doping. Il tennista italiano, che ha conquistato il suo primo titolo a Melbourne, ha risposto con fermezzadomande riguardanti la sua positività al Clostebol, uno steroide assunto per una contaminazione. Nonostante il suo trionfo sul campo, il caso continua a essere seguito con attenzione, in particolare dalla stampa tedesca, che fa riferimento al “caso Clostebol” nei resoconti.La dichiarazione diIn conferenza stampa,ha dichiarato: “Se sapessi di essere colpevole, non giocherei così. E basta.” Il numero uno del mondo, che ha recentemente vinto in tre set contro Zverev, ha anche aggiunto di non pensare più di tanto al processo in corso.