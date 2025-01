Agi.it - Sinner ha vinto gli Australian Open

AGI - Jannikhaper il secondo anno consecutivo gli, il suo terzo Slam: l'azzurro numero uno del mondo si è imposto in tre set sul tedesco Alexander Zverev, 6-3, 7-6, 6-3. Il 23enne altoatesino diventa il primo giocatore italiano a vincere 3 titoli Major, superando Nicola Pietrangeli.allunga la striscia record di 21 vittorie sul cemento contro il 25enne di Amburgo che per ultimo lo aveva battuto in un major sul duro, a New York nel 2023. La vittoria permette adi affiancare Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic come unici tennisti capaci di difendere con successo i loro titoli di Melbourne Park in questo secolo. Per Zverev, invece, ennesima delusione: è la terza finale di uno Slam persa.