Scintille tra Conceiçao e Calabria | tensione alle stelle dopo Milan-Parma

La scena più clamorosa di, una partita già ricca di emozioni, si è verificata al termine della gara, quando Sergioha avuto uno scontro acceso con Davide. Durante i festeggiamenti per l’incredibile vittoria in rimonta (da 1-2 a 3-2 nei minuti di recupero), l’natore delsi è diretto furiosamente verso, e solo l’intervento dei collaboratori è riuscito a evitare che la situazione degenerasse.Il tecnico portoghese, visibilmente arrabbiato, ha raggiuntomentre parlava animatamente. Fofana e altri membri dello staff hanno dovuto trattenere, mentre il difensore rispondeva in tono altrettanto acceso. Un episodio spiacevole che ha lasciato tutti di stucco, richiamando alla memoria i pochi casi simili nella storia del, come le tensioni tra Gattuso e Bakayoko o Leonardo e Seedorf.