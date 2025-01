Ilfattoquotidiano.it - Rula Jebreal ribatte a Sangiuliano sul Nove: “Trump è un razzista. Basta sminuire quello che dice o fa: lui crede nella discriminazione”

non è, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, bolla come “pura propaganda” le parole di Gennaro, anche lui ospite della puntata e studioso della figura del presidente americano, sul quale ha scritto un libro –, la rivincita, recentemente aggiornato fino alla recente vittoria. La giornalista non ci sta ala portata delle sparateiane: “che è,cherappresenta esattamente la sua filosofia politica basata sullarazziale. Noi dobbiamo accettare il fatto che questo signore è un, tanto è vero che è stato condannato da un tribunale americano nel 1973 perché non voleva affittare gli appartamenti ai neri. – ha spiegatocollegata da New York –pensare a cosa ha detto dopo le violenze di Charlottesville (un raduno di suprematisti bianchi del 2027 terminato con tre morti e decine di feriti, cheda presidente al primo mandato non condannò, ndr), agli insulti contro Barack e Michelle Obama.