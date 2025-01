Lanazione.it - Pittrice a quasi 103 anni. Quella di Tina Marinelli è una passione intramontabile

Leggi su Lanazione.it

Monte Argentario (Grosseto), 26 gennaio 2025 –103, prosegue l’attività artistica di. Assunta (come è registrata all’anagrafe), nata all’Isola del Giglio il 6 maggio del 1922 e residente a Porto Santo Stefano, porta avanti la sua arte anche dopo aver compiuto, da oltre duee mezzo, il bellissimo traguardo dei 100, molti dei quali spesi nella pittura. Dal 1954, quindi da ben 71, ha realizzato un numero straordinario di opere, tra le 600 e le 700 stando alle stime della figlia Annamaria Lambiase, che vive con la mamma all’Argentario. E sul promontorio l’artista, che ha dipinto per tantianche a Parigi, trova la stima e l’ammirazione della comunità e delle istituzioni. E non solo per aver regalato al Comune, alcunifa, ben 159 opere realizzate nel corso della sua carriera, che abbelliscono adesso la struttura comunale.