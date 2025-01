Ore 1551 | la Vacs è sui binari Festa in piazza con i fiorentini | E la fermata in San Marco sarà intitolata a Giorgio La Pira

Lanazione.it - Ore 15,51: la Vacs è sui binari. Festa in piazza con i fiorentini: "E la fermata in San Marco sarà intitolata a Giorgio La Pira"

"Chissà se." avrà canticchiato tamburellando sul volante qualche fiorentino – uno di quelli che l’autunno nero dei cantieri, non previsti né calendarizzati in primavera, l’ha preso con sportività – piantato nel traffico snervante del viale Lavagnino. "Ma sì che" (scomodiamo ancora il celebre ritornello dell’indimenticata Raffaella Carrà) avrà sosto ieri il Nostro immaginario automobilista scrutando Sirio finalmente in servizio tra la Fortezza in San. Perché d’altronde ison fatti così: sbuffano, sbraitano e contestano ma poi alla fine, a cose fatte, son più indulgenti di altri. Ecco spiegati i tanti e sinceri applausi tributati (da annotare anche qualche battimani ironico di alcuni membri di RiBella Firenze) a un Sirio stracolmo che alle 15,51 ha acceso i motori, diretto verso la Fortezza, inSan("Un luogo importante che simbolicamente ricorda anche un sindaco molto amato della nostra città,La, al quale intitoleremo questa, le parole della prima cittadina Sara Funaro").