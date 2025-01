Ilfattoquotidiano.it - Nella (bella) serie Curfew su Paramount+ qualcosa non funziona

(Coprifuoco) è una minidisponibile su, dal 20 gennaio, che mette in scena, un mondo distopico dove gli uomini sono privati della libertà per contrastare il femminicidio. Ambientato in Gran Bretagna ai nostri giorni, è tratto dal romanzo After Dark di Jayne Cowie. Negli otto episodi viene criticato, con una certa efficacia, il ricorso a facili soluzioni come il controllo e la repressione per sconfiggere problemi sociali e culturali; viene messa in discussione anche l’ossessione per la sicurezza che permea il nostro tempo e la strumentalizzazione che ne viene fatta nelle agende dei partiti politici. In fondo, laavrebbe potuto affrontare, con lo stesso sguardo critico, la paura del fenomeno dell’immigrazione. Ma andiamo oltre.prima scena, giovani donne attraversano gioiosamente le strade, sbeffeggiando uomini che le guardano dalle finestre.