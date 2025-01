Juventusnews24.com - Napoli Juve, la moviola dei giornali: «Rigore indiscutibile di Locatelli su McTominay, manca un giallo»

di RedazionentusNews24, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi dadella sfida andata in scena ieri al MaradonaL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi dadella sfida di campionato trantus, gara terminata col punteggio di 2-1 in favore della squadra di Conte.Chiffi vede bene le situazioni chiave. Èsenzail fallo disuin area, non èil braccio di Gatti, attaccato al corpo sul tiro di Lukaku. Quattro le ammonizioni e ci stanno tutte.solo un’ammonizione a Thuram al 27? pt.Leggi suntusnews24.com