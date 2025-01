Mistermovie.it - Mister Movie | Coyote vs. Acme: la star Lana Condor rivela dettagli sulla “proiezione funebre” del film cancellato

Il destino delvs.sembra sempre più incerto, nonostante il progetto abbia attirato l’interesse di pubblico e critici ancor prima della sua uscita. Previsto inizialmente per il 2023, ilè stato archiviato da Warner Bros. Discovery per una controversa detrazione fiscale di 30 milioni di dollari. Tuttavia, questa decisione ha suscitato critiche diffuse e un’inversione di marcia, con lo studio che ha concesso aimaker di cercare un nuovo distributore. Nonostante alcune offerte da piattaforme come Amazon MGM Studios, Netflix e Apple Studios, Warner Bros. ha apparentemente respinto tutte le proposte, lasciando il progetto in un limbo.La delusione diper la cancellazione delclass="wp-block-heading">Durante una conferenza stampa per ilValiant One,, una delle protagoniste divs.