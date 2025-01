Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev, Australian Open 2025 in DIRETTA: si avvicina l’inizio della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.13 Sono sei precedenti tra i due giocatori, ed il teutonico è in vantaggio per 4-2. L’azzurro vinse il primo confronto agli ottavi del Roland Garros 2020 per 6-3, 6-3, 4-6, 6-3. Poi ben quattro sconfitte consecutive: la semidi Colonia 2 nel 2020 (7-6, 6-3), gli ottavi degli US2021 (6-4, 6-4, 7-6), i quarti dell’ATP di Montecarlo 2022 (5-7, 6-3, 7-6), gli ottavi degli US2023 (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3). L’ultimo ricordo è però positivo e risale alla semidel Masters1000 di Cincinnati 2024: l’altoatesino si impose per 7-6, 5-7, 7-6. Come si può vedere dai punteggi, le sfide tra i due contendenti sono state sempre lunghe e decisamente equilibrate.9.12 Dunque entrambi i tennisti hanno lasciato per strada due set.9.10ha invece eliminato Jarry 7-6, 7-6, 6-1, Schoolkate 4-6, 6-4, 6-1, 6-3, Giron 6-3, 6-4, 6-2, Rune 6-3, 3-6, 6-3, 6-2, De Minaur 6-3, 6-2, 6-1, Shelton 7-6, 6-2, 6-2.