Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Mass Start Engadina 2025 in DIRETTA: alle 12.30 il via della prova maschile, Pellegrino e Barp ci provano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAMARCIALONGA D8.0012.15 Ultimo appuntamento del weekend elvetico per quanto riguardo il circuito maggiore. Si chiude in grande stile con laa skating, una delle gari più interessanti dell’intero panorama del circo bianco.12.10 Amici di OA Sport, buongiorno e ben ritrovati alla20 km a tecnica libera con partenza in linea in programma in(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo 2024-di sci di.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla20 km a tecnica libera con partenza in linea in programma in(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo 2024-di sci di. Ultima giornata di gara per ciò che riguarda la tappa elvetica. Si chiude in grande stile con laa skating, una delle gari più interessanti dell’intero panorama del circo bianco.