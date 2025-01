Oasport.it - LIVE Grand Prix d’Amerique 2025 in DIRETTA: doppietta di Idao de Tillard!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1’11?10 il crono del vincitore, appena 0?3 più del record della corsa.Piazza d’onore per Just Love You, terzo posto per Go On Boy!Clément Duvaldestin eddeconcedono il bis dopo il successo dello scorso anno!Ordine d’arrivo: 18-8-16-7-11.Vincede!Go On Boy in quarta ruota, risalede!Just Love You prende subito la testa!PARTITI!16.23 Si deve ripetere la procedura di partenza.FALSA PARTENZA!16.19 I cavalli iniziano le procedure di partenza!16.18 Sale la tensione a Parigi! Tutto pronto per il via!16.17 I cavalli si allontanano dalle tribune, ultima sgambata prima del via! Tre minuti alla partenza!16.15 Sfilano sotto le tribune i cavalli, che tra poco daranno il via alla corsa più attesa dell’anno. Ampia Mede SM proverà ad emulare le gesta di Varenne e Giampaolo Minnucci, vittoriosi per due anni consecutivi, nel 2001 e nel 2002.