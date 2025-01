Inter-news.it - Lecce-Inter, c’è da rispondere al Napoli e rimanere in scia

oggi alle 18 vede una nuova puntata di quello che sta sempre più assumendo i contorni di un duello col. La squadra attualmente in testa ha già vinto, ora tocca ai campioni in carica.BISOGNA REGGERE –non può portare nulla di più che tenere immutato il distacco rispetto alla settimana scorsa. Ilha già mandato un messaggio, vincendo ieri 2-1 sulla Juventus: al momento è a +6 in classifica, con due partite in più. L’obiettivo odierno è dimezzare subito lo svantaggio, per poi mantenere viva la corsa e cercare di sfruttare un passo falso degli avversari. O farglielo fare allo scontro diretto. L’deve fare il suo, vincere. E deve farlo contro una squadra, il, che prima di perdere domenica scorsa a Cagliari si era rilanciata alla grande. Non sarà semplice, ma per tenere aperta la sfida con Antonio Conte bisogna superare anche l’ostacolo della squadra della sua città.