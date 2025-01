Amica.it - Gli anelli più cool? Vanno sui capelli

Tra le acconciature più memorabili degli ultimi anni, una di quelle che senza dubbio è rimasta impressa, è quella che ha sfoggiato Ashley Graham al Met Gala 2019. Per chi l’avesse scordato, era una coda lunghissima impreziosita da preziosiperfirmati Gucci che segnava un nuovo benchmark per le acconciature più. Come è fisiologico nella moda e nello stile, l’hype per questo hairdo è andato via via scemando ma, dopo anni di silenzio, ecco che questo tipo di accessorio è tornato come uno dei pezzi più di tendenza, un must have per chi desidera personalizzare il proprio look e dargli quella marcia in più che lo rende ricercato e ne fa l’emblema di chi ha stile da vendere.