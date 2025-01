Cinemaserietv.it - Fatti Vedere, Asia Argento e Matilde Gioli sui loro personaggi nel film: amiche da ridere

sono state ospiti a Verissimo per parlare deldi cui sono protagoniste,, in uscita al cinema il 6 febbraio 2025. E hanno parlato dei, Sandra, una psicologa convinta di avere una vita perfetta fino a quando non viene mollata dal fidanzato. Alla faccia dell’etica professionale e grazie ad un escamotage che scoprirete nel, arriva a fingersi la nuova psicoterapeuta del suo ex.invece interpreta Benedetta, una cara amica di Sandra che sta per sposarsi.ha spiegato:“Allora, io sono Sandra, questa donna che sta diventando psicologa. Pensa di avere una vita precisa, perfetta, equilibrata, come la società ritiene che debba essere, con un fidanzato di cui lei pensa di essere innamoratissima. Però, a un certo punto, lui sparisce.