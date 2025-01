Pronosticipremium.com - Diretta Lecce-Inter in streaming gratis: dove vedere la gara Live free

L’è pronta a scendere di nuovo in campo per la 22ª giornata del campionato di Serie A, affrontando ilallo stadio Via del Mare. La squadra allenata da Simone Inzaghi arriva a questa partita con il morale alto, dopo aver ottenuto una vittoria di misura nella recente partita di Champions League contro lo Sparta Praga. D’altro canto, ildi Marco Giampaolo è alla ricerca di riscatto, dopo una sconfitta pesante per 4-1 contro il Cagliari., dalal derby con la testa alla ChampionsIl Napoli prende il volo e l’sente sempre di più il disagio della classifica con un asterisco, costretta a giocare con un handicap almeno fino al recupero contro la Fiorentina. Il ricordo doloroso della sconfitta a Bologna è ancora vivido ad Appiano Gentile, soprattutto perché la necessità di vincere ogni partita mette sotto pressione, osservando il Napoli, il diretto concorrente per lo scudetto, 6 punti avanti, che, seppur virtuali, non possono essere dati per scontati, come la storia del calcio insegna.