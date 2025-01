Ilnapolista.it - Di Gregorio tratta Thiago Motta come se fosse Allegri: «Ci abbassiamo troppo, diventiamo attendisti»

Dise: «Ci»Il Corriere di Torino riporta le dichiarazioni del portiere della Juventus Didopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli. Ennesima rimonta subita dalla squadra di(è la diciassettesima volta che si fa recuperare da una situazione di vantaggio, ieri ha addirittura perso: prima sconfitta in campionato per la formazione che ha il primato di pareggi).Ecco le dichiarazioni di Diriportate dal Corriere Torino :Non è bastata una parata da Superman per salvare il risultato della Juve, allora, appena finita, Michele Dioffre almeno il conforto all’anima: «Paura questo gruppo non ce l’ha, piuttosto dentro lo spogliatoio c’era rabbia», dice il portiere bianconero. Resta l’ennesimo autodafé, per un’eresia ormai arrivata a 15 punti persi da situazioni di vantaggio.