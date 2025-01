Sport.quotidiano.net - Civitanovese, un match chiave. A Notaresco vietati passi falsi

Sul campo laè attesa oggi pomeriggio a, sul mercato la società del patron Mauro Profili è in chiusura di trattativa per Andrea Milani, esterno sinistro classe 2002 proveniente dall’Ovidiana Sulmona. Serviva un giocatore in quel ruolo a margine dell’infortunio di Buonavoglia e dei precedenti addii di Esposito, Pierfederici e Toccaffondi, il club rossoblù lo ha trovato. In passato Milani ha giocato nel Pineto, stagione 2022-23, in serie D, vincendo il campionato insieme con i suoi due nuovi compagni Domizi e Foglia. Il giocatore è cresciuto nella Primavera della Fiorentina allenata dall’ex campione azzurro Alberto Aquilani. Il giocatore potrà essere a disposizione di Senigagliesi se fosse stato tesserato ieri. Sarebbe una gran bella notizia per il tecnico unita a quella riguardante l’attaccante argentino Federico Rasic che proprio ieri ha ottenuto il transfer e quindi può essere schierato.