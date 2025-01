Sport.quotidiano.net - "Ci siamo complicati tutto da soli". Mercato? Spero in un paio di innesti"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Andrea Dossena mastica amaro dopo la bruciante sconfitta rimediata sul campo del Carpi, con la speranza di trovare nell’ultima fase dile risorse per risalire una classifica che non accenna a migliorare. "Fino al gol del Carpistati troppo passivi – ammette il tecnico –, poi abbiamo alzato i giri ma la manovra non è stata fluida e civita daarrivando poche volte in attacco. Paradossalmente, per come si era messastati bravi a concedere poco all’avversario, se non all’ultimo minuto in contropiede. In ogni caso, non abbiamo espresso il nostro miglior calcio e sono arrabbiato per il primo quarto d’ora". Perché ha lasciato Spini in panchina e ha preferito Awua a El Kaddouri? "Spini aveva fatto solo due allenamenti con la squadra, rifinitura compresa.