Cantiere al via. Primo lotto per realizzare l’asse suburbano

Hanno preso il via in questi giorni i lavori per ildel(qui sopra in foto Alcide), la grande arteria che metterà in collegamento via del Brennero e il nuovo ponte sul Serchio con la rotatoria fra viale Castracani e via Dante Alighieri. "I lavori - commentassore ai Lavori pubblici del Comune di Lucca, Nicola Buchignani - hanno preso il via con il montaggio dell’area di. Al momento stanno eseguendo i lavori preliminari allo scavo dei plinti per il nuovo ponte sul Serchio". Il percorso del, in questodi lavori, partirà dalla rotatoria dell’Acquacalda, dove esiste già il collegamento di innesto a via del Brennero e dove approderà la viabilità connessa al nuovo Ponte sul Serchio. Da qui, il nuovo tratto di strada procederà fino a via della Santissima Annunziata e sarà in parte a raso e in parte sopraelevato, nel punto in cui dovrà superare con un cavalcavia via delle Ville e la ferrovia.